Рассмотрев апелляционное представление прокурора, Свердловский областной суд согласился с позицией прокуратуры, осужденный продолжил отбывать наказание в исправительной колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киллера из Нижнего Тагила Виталия Пильщикова отказались выпускать на свободу условно-досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Пильщиков был приговорен к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.

- Рассмотрев апелляционное представление прокурора, Свердловский областной суд согласился с позицией прокуратуры, осужденный продолжил отбывать наказание в исправительной колонии, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

В прокуратуре отметили, что Пильщиков отбывает наказание в колонии на территории Свердловской области. Напомним, что в последний раз киллер пытался выйти по УДО в июне 2022 года.