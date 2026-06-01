Владимир Шахрин станет голосом Екатеринбургского метрополитена

Станции в Екатеринбургском метрополитене временно будет озвучивать певец Владимир Шахрин. Об этом сообщает «ФедералПресс». Акция приурочена к фестивалю «Уральская ночь музыки», который пройдет 19 июня.

Отмечается, что в 2026 году Екатеринбургский метрополитен отмечает свое 35-летие. Коллаборация с «Уральской ночью музыки» станет частью юбилейной программы.

– Владимир Шахрин – солист группы «Чайф», выступление которой должно будет закрыть фестиваль в этом году. Он уже объявлял станции в августе позапрошлого года, тогда это приурочили ко Дню города, – сообщает холдинг.

Кроме смены озвучки изменилось и название одной станции – на площади 1905 года временно заменили цифры на «19.06» – дату фестиваля. На той же станции в ближайшее время планируют открыть фотовыставку, посвященную истории «Уральской ночи музыки».