В Екатеринбурге станцию метро «1905» переименовали ради «Ночи музыки»

В Екатеринбурге станцию метро «1905» переименовали на «19.06» – дата проведения фестиваля «Уральская ночь музыки». Мероприятие пройдет в 12-й раз и объединит более 3 тысяч исполнителей на 120 площадках.

– В преддверии фестиваля станции метро озвучит Владимир Шахрин — фронтмен группы «Чайф», хедлайнер «Уральской ночи музыки» – 2026. «Чайф» — легенды свердловского рока. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», – сообщили в пресс-службе «Уральской ночи музыки».

А на станции метро «19.06» откроется выставка-хроника «Уральской ночи музыки». Кстати, в 2026 году Екатеринбургский метрополитен отмечает свое 35-летие.

Напомним, что помимо группы «Чайф» главным хедлайнером фестиваля станет группа «Пицца». Также на «Ночи музыки» выступят Юлия Савичева, Thomas Mraz, группа «Интонация», Максим Свобода, Кристина Кошелева и музыкальный проект «СмешBand».