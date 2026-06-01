Житель Каменска-Уральского избежал реального срока за поножовщинцу в ТЦ

Красногорский районный суд Каменска-Уральского огласил приговор 49-летнему Павлу Окулову, который устроил поножовщину в торговом центре в ноябре 2024 года. В тот день у Окулова случился конфликт с другим посетителем. После перебранки он достал нож и несколько раз ударил его, причинив ряд травм.

Суд признал уральца виновным по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

– С учетом позиции государственного обвинителя Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского назначил Павлу Окулову наказание в виде 2 лет 8 месяцев принудительных работ, с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Напомним, что подросток из Нижних Серег за аналогичное преступление по этой статье получил реальный срок.