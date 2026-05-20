Подросток избил девочку, а его подруга все снимала. Фото: скриншот видео

Девятикласснику, который два года назад сломал ребра своей однокласснице в городе Нижние Серги, ужесточили наказание. Теперь он отправится в воспитательную колонию. Кроме того, соучастницу издевательства над девочкой также привлекли к ответственности.

Напомним, в ноябре 2024 года 14-летний подросток избил свою сверстницу во время перемены в школе №2. Он несколько раз ударил ее по голове, а потом с разбегу пнул ногой в живот. Все происходящее на видео снимала 14-летняя подруга хулигана. Судя по видео, она даже подбадривала друга. Запись быстро разлетелась по Сети.

Видео: соцсети В Свердловской области школьник с разбега пнул девочку в грудь

- Однокласснице была причинена острая физическая боль и телесные повреждения в виде тупой травмы груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева: переломов хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионных повреждений хрящевой части 4 ребра справа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По одной из версий, причиной такого поступка стал давний конфликт между пострадавшей и осужденным. Также было известно, что девятиклассник не впервые издевался над одноклассницей. А такой удар ногой в живот был сделан ради эффектного видео.

На фоне общественного резонанса парня задержали, на следующий день его отправили под домашний арест. В ходе следствия стало известно, что от подростка доставалось не только сверстникам, но и ученикам помладше.

- 30 сентября 2024 года осужденный, встретив в коридоре школы 12-летнего мальчика, потребовал у него100 рублей. При этом, применил к нему физическое насилие, толкнув его в левое плечо ладонью руки, - уточнили в прокуратуре.

В сентябре 2025 года Нижнесергинский районный суд признал виновным школьника в «Покушении на грабеж» (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Тогда его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. В последствии, приговор был отменен.

- Поскольку, его судили по статье «Хулиганство группой лиц», а эти лица известны, возник вопрос, почему они не проходят по делу как обвиняемые. Дело вернули прокурору. В ходе дополнительного расследования, привлекли девочку, которая снимала видео, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат школьника Александр Бушуев.

Пока шли судебные разбирательства, девятиклассник находился под домашним арестом и обучался на дому. В суды его доставляли под конвоем ГУФСИН. В школу на сдачу Основного государственного экзамена его также должны были доставить сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

20 мая Нижнесергинский районный суд вновь вынес приговор. Школьников признали виновными в хулиганстве, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и издевательством, из хулиганских побуждений (пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Подростка, который избил одноклассницу, признали виновным в вымогательстве с применением насилия («в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). На этот раз выпускник получил реальный срок.

- Суд назначил подростку наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Девочке наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, - уточнили в прокуратуре.

Девятиклассник был взят под стражу в зале суда.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru