За избиение одноклассницы девятиклассник получил реальное наказание. Фото: скриншот видео

Девятиклассник из города Нижние Серги, который сломал ребра своей однокласснице, будет сдавать ОГЭ под конвоем ГУФСИН. Напомним, громкий инцидент произошел два года назад, в ноябре 2024 года.

По версии следствия, ученик школы №2 во время перемены несколько раз ударил одноклассницу кулаками по голове и телу, а также с разбега пнул в живот. Последний удар другой школьник снял на видео, после чего ролик разлетелся по Сети. У одноклассницы диагностировали повреждения и переломы хрящевой ткани ребер.

Видео: соцсети В Свердловской области школьник с разбега пнул девочку в грудь

Как было известно ранее, между сверстниками был давний конфликт. Парень до этого регулярно издевался над девочкой. А такой удар он сделал, якобы, чтобы снять видео. Тогда же прокуратурой была организована проверка в отношении сотрудников школы.

В ходе следствия стало известно, что девятиклассник издевался не только над своей одноклассницей. Доставалась и ученикам помладше. 30 сентября 2024 года 15-летний подросток вымогал у 12-летнего школьника сто рублей, толкнув его в левое плечо. Денег вымогатель не получил.

Вскоре после избиения девочки, 15 ноября 2024 года подростка задержали, а 17 ноября его отправили под домашний арест. Позднее всплыла попытка вымогательства, из-за чего подростку вменили еще два эпизода. А в сентябре 2025 года Нижнесергинский районный суд вынес приговор.

– Юноша признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж» и по пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», – сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Виновному назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Сейчас выпускник девятого класса находится под домашним арестом и обучается на дому. Вскоре выпускники начнут сдавать Основной государственный экзамен. В том числе, его обязан будет сдавать осужденный, при этом, очно, в своей школе. Для этого выпускника привезут в учебное учреждение под конвоем.

- У него на ноге надет браслет, соответственно все передвижения, в том числе в суд, обеспечивает Федеральная служба исполнения наказаний. Соответственно, на экзамены его тоже повезут сотрудники ГУФСИН, - сообщил «КП-Екатеринбург» адвокат школьника Александр Бушуев.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова отмечала в своем официальном Telegram-канале, что во время самого экзамена сотрудники ГУФСИН будут дежурить рядом с осужденным девятиклассном. Кроме того, по ее словам, в классе будет присутствовать сотрудник полиции. Адвокат эту информацию не подтвердил.

