Бастрыкин заинтересовался подростками, распылившими «перцовку» в пенсионера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о холуганстве

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как подростки, распылили перцовый баллончик в пенсионера. Расследование дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Инцидент произошел в вагоне трамвая №23. Подросткивели себя шумно и мешали другим людям. Пенсионер, который также ехал в трамвае, сделал им замечание. В ответ на это парни распылили ему в глаза перцовый баллончик.

На видео, который снял один из пассажиров, видно, как подростки передают друг другу «перец» и кричат «заливай».

В Следственном комитете возбудили уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).

- Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Францишко Б. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в информационном центре СК России.

Напомним, после распыления баллона подростки покинули вагон, пострадавшему и кондуктору стало плохо - им пришлось выйти из трамвая.

