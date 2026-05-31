Бастрыкин заинтересовался подростками, распылившими «перцовку» в пенсионера

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как подростки, распылили перцовый баллончик в пенсионера. Расследование дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Инцидент произошел в вагоне трамвая №23. Подросткивели себя шумно и мешали другим людям. Пенсионер, который также ехал в трамвае, сделал им замечание. В ответ на это парни распылили ему в глаза перцовый баллончик.
На видео, который снял один из пассажиров, видно, как подростки передают друг другу «перец» и кричат «заливай».
В Следственном комитете возбудили уголовное дело ст. 213 УК РФ (хулиганство).
- Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Францишко Б. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в информационном центре СК России.
Напомним, после распыления баллона подростки покинули вагон, пострадавшему и кондуктору стало плохо - им пришлось выйти из трамвая.
