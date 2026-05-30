В Екатеринбурге подростки распылили перцовый баллончик в пассажира трамвая

В Екатеринбурге подростки распылили перцовый баллончик в вагоне трамвая №23. Как сообщает портал Е1, пассажиры вели себя шумно и мешали другим людям. В ответ на замечание от пожилого мужчины они распылили в него перцовый баллончик.

На видео, который снял один из пассажиров, видно, как подростки передают друг другу «перец» и кричат «заливай». В полиции Екатеринбурга сообщили, что проверят данную публикацию.

– До настоящего времени информация о данном конфликте в органы внутренних дел не поступала. Полиция проверит насколько опубликованные сведения соответствуют действительности, – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По сообщениям очевидцев, после распыления баллона в глаза мужчине подростки в спешке покинули вагон. Пострадавшему и кондуктору стало плохо, из-за чего им пришлось выйти из трамвая.