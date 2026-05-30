Стало известно, кто погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом

Пенсионерка не предоставила преимущество лесовозу и врезалась в него. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В ДТП на Старом Сибирском тракте в Екатеринбурге погибла 71-летняя водитель Skoda Octavia. Напомним, смертельная авария произошла днем 30 мая на 23-м километре трассы.

По предварительным данным, пенсионерка при выезде на дублер Сибирского тракта не предоставила преимущество лесовозу Mitsubishi Pajero, который ехал по главной. В этот момент водитель Porsche Taycan попыталься объехать аварию, но не справился с управлением и съехал в кювет.

– В результате происшествия водитель автомобиля Skoda получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Остальные участники ДТП не пострадали, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что погибшая была жительницей Екатеринбурга. За рулем Mitsubishi находился 42-летний мужчина, а автомобилем Porsche управлял 34-летний водитель.

Инспекторы ДПС и следственно-оперативные группы провели все необходимые процессуальные действия. По факту происшествия назначено расследование.