На трассе под Екатеринбургом ввели реверсивное движение из-за смертельной аварии

На месте смертельной аварии работают автоинспекторы. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

30 мая на 23-м километре Старого Сибирского тракта в Екатеринбурге ввели реверсивное движение. Ограничения ввели в связи со смертельной аварии. Автоинспекторы регулируют транспортный поток.

– По предварительным данным на месте происшествия произошло столкновение двух транспортных средств, еще один участник впоследствии при объезде данного участка не справился с управлением и съехал в кювет, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства произошедшего. Один из водителей погиб на месте, состояние двух других участников аварии выясняется. По факту ДТП назначено расследование.

В 19:11 движение восстановили.

Напомним, что в тот же день на Серовском тракте байкерша насмерть сбила пешехода. Мужчина остановился на обочине и вышел на трассу, мотоциклистка попыталась затормозить, однако столкновения избежать не удалось.