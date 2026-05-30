Пыталась затормозить: на Серовском тракте байкерша насмерть сбила пешехода

Байкерша пыталась затормозить, но столкновения с пешеходом избежать не удалось. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 30 мая на Серовском тракте байкерша насмерть сбила пешехода. По предварительным данным, авария произошла на 42-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

66-летний водитель автомобиля Toyota Corolla остановился на обочине по личным причинам. После, не убедившись в безопасности перехода, он вышел на проезжую часть. В этот момент со стороны Невьянска ехала 31-летняя байкерша на Suzuki. Женщина пыталась затормозить, однако столкновения избежать не удалось.

– В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Центральную районную больницу города Верхняя Пышма, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС установили, что байкерша имеет 7-летний стаж вождения, в том числе 4 года стажа управления мототранспортом. Ранее она 43 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.