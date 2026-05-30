На Серовском тракте мотоциклистка насмерть сбила пешехода

В ДТП с мотоциклом на Серовском тракте погиб пешеход Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

30 мая на Серовском тракте водитель мотоцикла насмерть сбила пешехода. По предварительным данным, ДТП произошло на 42 километре трассы. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбила мотоциклистка. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте.

– Сотрудники Госавтоинспекции еще работают на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются, – сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции Свердловской области.

Напомним, что 29 мая на трассе Екатеринбург – Алапаевск произошла массовая авария. Грузовик врезался в Ford Focus III. От удара Ford Focus III отбросило на Honda. Затем Ford Focus III выбросило на авто Ford Focus II, ехавший по встречной полосе. В аварии пострадали два пассажира автомобиля Ford Focus III.