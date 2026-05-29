На Урале два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком и легковушками

Пострадали пассажиры, которые были в салоне автомобиля Ford Focus III. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

29 мая днем на трассе Екатеринбург – Реж - Алапаевск произошла массовая авария. Столкновение машин произошло на 58-километре пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Водитель грузовика HOWO не обеспечил контроль за движением и столкнулся с Ford Focus III. От удара Ford Focus III отбросило на Honda. Затем Ford Focus III выбросило на авто Ford Focus II, ехавший по встречной полосе.

- В аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира автомобиля Ford Focus III. Их возраст 31 и 27 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи, - рассказали в ведомстве.

Автомобили столкнулись на ремонтируемой дороге. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сообщается, что машины столкнулись на ремонтируемой дороге. На этом участке было введено реверсивное движение.

Грузовиком управлял житель Белоярского района. Его стаж вождения – 15 лет. Ранее его 25 раз привлекали к административной ответственности. Алкотестер показал, что водитель трезв. На уральца завели дело об административном нарушении по ч. 2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести».

На участке трассы отсутствовали знаки 1.25 «Дорожные работы», 3.20 «Обгон запрещен», а также 3.24 «Ограничение максимальной скорости». Подрядчику выдали предписания об устранении нарушений