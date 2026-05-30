В Белоярском районе в массовом ДТП погибли водитель и пассажир Газели

В Белоярском районе затруднено движение из-за массовой аварии с двумя погибшими. По предварительным данным, 30 мая на 54-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись сразу три машины: Газель, грузовой Renault и Opel Zafira.

– В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Газель. Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по данному факту проводится расследование.

Объезд места аварии возможен по обочине, организовано реверсивное движение. Автоинспекторы регулируют транспортный поток.

Это не первое за сегодня ДТП со смертельным исходом. На 23-километре Старого Сибирского тракта столкнулись две машины, третья при попытке объехать аварию съехала в кювет. Водитель одного из автомобилей погиб на месте.