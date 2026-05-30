Свердловчан предупредили о ливнях и грозах 31 мая

В Свердловской области 31 мая пройдут ливни и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности во время штормового предупреждения.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя и минимизировать угрозу урона от ветра и града. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель, – предостерегают в ведомстве.

Водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок, а если вы уже в дороге – снизить скорость и включить аварийную сигнализацию. Старайтесь не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, что вместе с непогодой синоптики обещают возвращение тепла в Свердловскую область. Уже 1 июня в регионе потеплеет до +29 градусов.