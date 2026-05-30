В Свердловскую область вновь вернется жара до +29 градусов

1 июня в Свердловской области потеплеет до +29 градусов

В Свердловскую область возвращается жара. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Уже 1 июня в регионе потеплеет до +29 градусов.

31 мая в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями. На севере региона без осадков, а вот на юге возможен сильный дождь и гроза.

– Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 14, днем усиление до 18 метров в секунду, – сообщают синоптики.

Ночью температура воздуха ожидается в районе +8 – +13 градусов, днем потеплеет до +27 градусов. В Екатеринбурге прохладнее: +13 ночью и +22 градуса днем, возможен дождь.

1 июня встретит свердловчан потеплением без осадков, однако ночью может пройти дождь и даже гроза. Ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью до +12 градусов, днем до +29 градусов.

В Екатеринбурге жары не ожидается, как и дождей. Ночью +11, днем +23 градуса.