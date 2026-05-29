Уралец пойдет под суд за финансирование экстремистов и террористов

Житель Новоуральска пойдет под суд. На этот раз, 46-летний уралец обвиняется в том, что отправлял деньги экстремистам. Ранее свердловчанин уже был судим.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности» и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности, то есть финансирование терроризма», - говорит старший помощник руководителя СКР региона Александр Шульга.

По данным следствия, обвиняемый переводил деньги двум организациям. Одну из которых суд признавал экстремистской, а другую – террористической. Как установила психолого – психиатрическая судебная экспертиза, мужчина вменяемый и принудительное лечение ему не требуется.

- Выявить и изобличить приспешника запрещенных организаций смогли сыщики областного полицейского главка во взаимодействии с нашими коллегами из регионального управления ФСБ, - сообщает глава пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

