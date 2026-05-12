Жителя Екатеринбурга будут судить за оправдание терроризма в соцсетях

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя по статье об оправдании терроризма. Дело уже направлено в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, мужчина оставил комментарий в социальных сетях с мобильного телефона. Экспертиза нашла в его словах признаки оправдания террористического акта.

- Выявить и изобличить фигуранта, позволившего себе противоправные высказывания в публичном виртуальном пространстве, удалось сотрудникам областного полицейского главка в ходе оперативно-разыскных мероприятий, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, расследование вел региональный СК, куда полицейские передали наработанные материалы.