Силовики показали кадры задержания. Фото: УФСБ по Свердловской области

Появилось видео задержания ранее судимого жителя Кировграда, которому вменяют незаконную добычу полезных ископаемых, содержащих драгметалл. Кадры публикует Управление ФСБ России по Свердловской области.

На записи видно, как сотрудники ФСБ из отечественной легковушки вытаскивают пассажиров. Их уложили лицом в землю.

- Нахожусь в лесу. Промываем пески, чтобы извлечь металл. Золото, медь. Занимаюсь этим ради заработка, - говорит на видео один из задержанных мужчин.

Силовики изъяли около 10 мешков намытого песка. После переработки получено около 50 граммов золотосодержащего порошка. Его стоимость оценили в 430 тысяч рублей.

Имущество обвиняемого мужчины на сумму свыше 3,3 миллионов рублей было арестовано. Также шесть единиц спецтехники на сумму более 15 миллионов рублей.

Как сообщал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, мужчине вменяют покушение на кражу в крупном размере. Как полагает следствие, с июня по октябрь 2024 года он в Кировградском округе организовал незаконную добычу полезных ископаемых.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что выявить фигуранта удалось благодаря оперативниками регионального управления ФСБ. В том числе совместно с их коллегами из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного главка полиции.