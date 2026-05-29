Жителя Кировграда будут судить за незаконную добычу драгметалла

Уголовное дело направили в Кировградский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировграде перед судом предстанет 40-летний мужчина, которому вменяют незаконную добычу драгоценных металлов. Как сообщает следствие, в период с июня по октябрь 2024 года обвиняемый организовал нелегальные работы на песчано-гравийной смеси. Мужчина к тому времени уже знал, что она содержит золото, серебро и железо.

- Действуя без лицензии, обвиняемый осуществлял финансирование и руководство деятельностью лиц, не осведомленных о незаконности указанных действий. Так, мужчина дал указание сотрудникам выполнить работу по извлечению и добыче из недр полезных ископаемых, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, обвиняемый добыл на двух участков драгоценные металлы общей стоимостью больше 430 тысяч рублей. В октябре 2024 года силовики пресекли незаконные работы, а все полезные ископаемые изъяли.

Теперь мужчину обвиняют по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ – «Покушение на кражу, в крупном размере». Свою вину он признавать не стал. Уголовное дело направили в Кировградский городской суд на рассмотрение.