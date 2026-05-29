На территории всего УрФО впервые объявили режим ракетной опасности

Жителей УрФО предупредили об угрозе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

29 мая на территории всего Уральского федерального округа впервые ввели режим ракетной опасности. Сообщение опубликовано в 17:59 по местному времени. Об этом сообщает полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в своем канале.

- Уважаемые жители! Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, - написал Артем Жога.

Уральцев призывают сохранять спокойствие. Им следует укрыться в безопасных местах, а также ждать объявлений об отмене угрозы.

Обновлено: уральский полпред Артем Жога в 19:36 сообщил об отмене угрозы во всех регионах УрФО.

Напомним, что в Свердловской области 29 мая также объявили режим ракетной опасности. О существующей угрозе сообщил глава региона – Денис Паслер.