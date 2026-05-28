В Екатеринбурге завершается создание памятника режиссеру Алексею Балабанову

Памятник планируется установить 18 июня Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге проходит заключительный этап создания памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову. На данный момент специалисты завершили отливку всех его частей. Теперь они подгоняют и монтируют детали композиции.

- Их расположение точно выверено автором задумки Мейрамом Баймухановым. Следом специалисты зачистят сварочные швы, выполнят пескоструйную обработку и покроют детали патиной, которая придаст композиции благородный состаренный вид, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что скульптор изобразил уральского режиссера сидящим в пустом грузовом трамвае. Фальш-рельсы, на которых расположится памятник, планируется соединить с настоящей трамвайной линией.

- Габариты бронзового вагона намеренно увеличены относительно реальных: длина составляет 9,6 метра, высота – 3,9 метра, а ширина – 2,4 метра, - отметили в администрации.

Такие размеры позволят зрителям свободно перемещаться внутри вагона и тщательно рассмотреть все детали памятника.

Композицию доставят ко Дворцу молодежи 8 июня. Сначала специалисты разместят на месте установки вагон, а затем установят в нем скульптуру Алексея Балабанова. Предварительно, открыть памятник планируется 18 июня.

Напомним, что Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Широкую известность он получил благодаря фильму «Брат». Недавно, 18 мая 2026 года, исполнилось 13 лет со дня смерти режиссера.