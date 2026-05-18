Памятник режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят 18 июня

Памятник режиссеру, сценаристу и актеру Алексею Балобанову установят 18 июня у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в мэрии.

Скульптор Мейрам Баймуханов в своей композиции изобразил режиссера сидящим в пустом грузовом трамвае. Рядом с ним в кабине расположены крылья – отсылка к песне группы «Наутилус Помпилиус». На них сверху положен берет с приколотой к нему театральной маской – в таком Настя Полева играла на квартирнике в фильме «Брат». На памятнике также расположат другие предметы, отсылающие к творчеству Алексея Балабанова.

– Решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Тогда глава города Алексей Орлов широко поддержал предложение об установке скульптуры, – сообщили в мэрии.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. 18 мая 2026 года исполнилось 13 лет со дня смерти режиссера. Известность сценарист получил благодаря фильму «Брат» 1997 года.