В Свердловскую область на смену жаре придет дождь, град и штормовой ветер

28 мая в Свердловской области ожидаются ливни, град и ветер до 25 метров в секунду

В Свердловской области после 30-градусной жары придут сильные дожди, град и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Если оказались на улице во время сильного ветра – избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев, – предостерегают в ведомстве.

Перед выходом из дома закройте окна, а с балконов и лоджий уберите цветы и легкие предметы.

Водителей призывают воздержаться от поездок, а если вы уже на дороге – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Не паркуйтесь под деревьями и старайтесь укрывать автомобили в гараже или под навесом.

Напомним, что уже к 29 мая температура воздуха в Екатеринбурге опустится до +16 градусов. В течении всей предстоящей недели столбики термометров не будут подниматься выше +12 градусов ночью и +20 градусов днем.