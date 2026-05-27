Синоптики прогнозируют в Екатеринбурге похолодание и дожди

Синоптики предупредили жителей Екатеринбурга о предстоящем похолодании. Так, уже к пятнице 29 мая температура в городе опустится до +16 градусов. Кроме того, вплоть до этого дня в уральской столице возможны дожди.

- Воздушная масса, поступающая в регион, достаточно сухая, но, тем не менее, возможно прохождение отдельных конвективных ячеек. В основном это касается южных и юго-западных районов, куда могут сместиться дождевые облака и грозы, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Завтра, 28 мая, температура в городе опустится до +21 градуса. С пятницы 28 мая по среду 3 июня столбики термометров будут показывать от +16 до +20 градусов днем и от +7 до +12 – ночью.

Дожди ожидаются во все эти дни, кроме субботы 30 мая и понедельника 1 июня. Также возможна гроза.