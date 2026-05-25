Свердловчане за неделю 211 раз нарушили особый противопожарный режим

На Среднем Урале выявляют массовые нарушения особого противопожарного режима

На Среднем Урале за неделю сотрудники МЧС составили 211 протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности. В общей сложности прошло 290 выездных проверок. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Также возбуждено 74 административных расследования.

- В списке нарушителей два органа местного самоуправления, 13 юрлиц. Также семь индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 жителя региона, - рассказали в ведомстве.

В общей сложности с начала действия особого противопожарного режима сотрудники МЧС составили 656 протоколов на нарушителей.

Напомним, что в районе Ивделя борются с крупным лесным пожаром. Более 100 специалистов брошены на ликвидацию огня. Специалисты работают круглосуточно.