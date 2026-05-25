НовостиОбщество25 мая 2026 14:17

Свердловчане за неделю 211 раз нарушили особый противопожарный режим

Маргарита РАЗУМОВА
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале за неделю сотрудники МЧС составили 211 протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности. В общей сложности прошло 290 выездных проверок. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Также возбуждено 74 административных расследования.

- В списке нарушителей два органа местного самоуправления, 13 юрлиц. Также семь индивидуальных предпринимателей, 17 должностных лиц и 172 жителя региона, - рассказали в ведомстве.

В общей сложности с начала действия особого противопожарного режима сотрудники МЧС составили 656 протоколов на нарушителей.

Напомним, что в районе Ивделя борются с крупным лесным пожаром. Более 100 специалистов брошены на ликвидацию огня. Специалисты работают круглосуточно.