В Ивдельском лесничестве в борьбе с пожаром участвуют больше 100 человек и Ми-8

Ситуация с лесным пожаром осложняется тем, что на территории возгорания много сухого валежника, отмечают на Уральской авиабазе

В Свердловской области идет борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки сотрудники Уральской авиабазы ликвидировали возгорания общей площадью в 32,3 гектара в Тугулымском, Серовском, Ивдельском муниципальных округах, а также в муниципальном округе Ревда.

При этом в Ивдельском лесничестве продолжается борьба с крупным пожаром. В ней задействовано больше 100 человек, а также 15 единиц техники и вертолет Ми-8.

- Работа ведется круглосуточно, границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов, - сказал заместитель директора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин. - Ситуация осложняется тем, что на территории возгорания много сухого валежника, который легко воспламеняется.

Добавим, что с 25 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров и использование открытого огня.