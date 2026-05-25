В Свердловской области в три раза увеличилось число погибших на водоемах

В Свердловской области с начала 2026 года на водоемах утонули 13 человек. Как рассказал заместитель руководителя регионального ГУ МЧС России Алексей Морозов, 12 случаев были зафиксированы за две недели апреля.

- Преимущественно это рыбаки, в большом возрасте. Связано это с резким изменением состояния льда и повышением температуры. В 2025 году на данный момент было четыре гибели детей, - рассказал Алексей Морозов.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число утонувших увеличилось с 4-х до 13-ти, то есть более чем в три раза. Всего в 2025 году на водоемах погибли 37 человек, среди них были 7 детей.

Отметим, что на данный момент ни один водоем Свердловской области не был признан безопасным для купания. Однако, нет и заключений о том, что какие-либо из них являются опасными.