На Урале стартует купальный сезон: в каких водоемах можно плавать

Санитарно-эпидемиологического заключения о том, что вода безопасна, нет ни у одного водоема Свердловской области

Купальный сезон вот-вот начнется, а плавать негде. Как оказалось, ни один водоем Свердловской области не получил санитарно-эпидемиологического заключения, которое бы признавало купание в нем безопасным. Впрочем тут есть нюанс - заключений о том, что купаться где-то прямо опасно тоже нет.

- В соответствии с требованием федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» функционирование зон рекреации допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, - объясняет специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Гарькуша. - Выдача данных заключений имеет заявительный характер. То есть необходимо обратиться субъекту с заявлением в адрес Управления Роспотребнадзора. На данный момент таких заявлений не поступало. Соответственно и санитарно-эпидемиологических заключений на данный момент на сезон пока выдано не было.

Чтобы выдать такое заключение специалисты должны проверить качество воды и почвы, а также оборудование пляжной зоны - есть ли урны, кабинки для переодевания и душевые, а также контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Купание в непроверенном специалистами водоеме может обернуться проблемами со здоровьем.

- Мы можем говорить о самых различных заболеваниях, как инфекционной, так и неинфекционной природы, - говорит Сергей Гарькуша. - Все зависит от конкретного водного объекта от наличия там микробиологических, паразитологических агентов, от наличия химических веществ. Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению использовать водные объекты в отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений. Их, повторюсь, выдано не было.

Похожая ситуация была и в прошлом году, и несколько лет до этого. Ежегодно в начале купального сезона в Роспотребнадзоре сообщают, что санитарно-эпидемиологических заключений нет ни по одному водоему, так как никто за ними к специалистам не обращался.