За неделю на Среднем Урале родились 16 пар близнецов

В Свердловской области на свет появились 16 пар близнецов

В Свердловской области за прошедшую неделю с 18 по 24 мая 2026 года на свет появились 617 малышей, из которых 313 мальчиков и 304 девочки. Среди них также родились 16 пар близнецов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, мамочка из поселка Арти родила в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге.

- 20 мая я родила сестренку для двух ее старших братиков. Девочка родилась весом 3 460 граммов, рост 50 сантиметров. Роды прошли быстро, почти без разрывов. Больше боялась. Персонал хороший. Обстановка тоже, - рассказала женщина.

Всего за прошедшую неделю в перинатальных центрах Екатеринбурга медики приняли 392 рода. Еще 121 прошли в межмуниципальных центрах, три – в ургентных залах.

Напомним, что неделей ранее на Среднем Урале родились 9 пар близнецов и даже одна тройня.