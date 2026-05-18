В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов и одна тройня

В Свердловской области за прошедшую неделю, с 11 по 17 мая 2026 года, родились 635 малышей, из которых 318 мальчиков и 317 девочек. Среди них 9 пар близнецов и даже одна тройня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, одна из мамочек родила двойню в межмуниципальном перинатальном центре Краснотурьинска.

- Двойня – редкое событие для центра, поскольку многоплодные беременности сопряжены с повышенными рисками, и таким роженицам предоставляют возможность рожать в Екатеринбурге. Несмотря на это, 36-летняя девушка решила рожать в Краснотурьинске, - рассказали в Минздраве.

Всего в межмуниципальных перинатальных центрах региона за прошедшую неделю медики приняли 357 родов. Еще 116 прошли в Екатеринбурге.

Напомним, что на прошлой неделе в регионе родился 681 малыш: 333 девочки и 348 мальчиков, среди которых 11 пар близнецов.