В Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов

В Свердловской области за прошедшую неделю родился 681 малыш. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего на свет появились 348 мальчиков и 333 девочек, из них 11 пар близнецов.

– Мои роды были непростыми, у меня были ограничения по здоровью, но мне оказали такое внимание и уход, что никаких проблем не возникло. Благодаря профессионализму сотрудников областного перинатального центра у меня родился мальчик весом 3120 граммов и ростом 52 сантиметра, – поделилась Марина Пастухова из деревни Токари.

Отмечается, что 435 родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, еще 68 – в межмуниципальных центрах.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области родилось 599 малышей – 332 мальчика и 267 девочек, из них 8 пар близнецов.