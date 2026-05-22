Уральцы заняли половину необычных площадок для круглосуточных свадеб 26.06.2026

В необычных локациях Екатеринбурга 26.06.2026 будут круглосуточно регистрировать браки. Для этой акции, анонсированной ранее, в уральской столице молодоженам будут доступны необычные площадки – термальный комплекс, театр, музей.

Однако количество желающих стремительно растет и половину предложенных площадок уже заняли влюбленные. Поэтому было решено открыть еще одну интересную локацию – здание бывшей сберкассы в Екатеринбурге на Малышева, 31в. Об этом рассказали в Управлении ЗАГС Свердловской области.

- Красивая дата вызвала большой интерес у будущих молодоженов: за три дня со старта акции уже занята половина дополнительных слотов. Участие абсолютно бесплатное, а выбрать уникальную площадку для своего особенного дня может любая пара из области. Счастье откладывать нельзя! – говорит замгубернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Свердловчане смогут подать заявление на вступление в брак через портал Госуслуг или в ЗАГСах региона. Сотрудники любого отдела готовы рассказать уральцам, как стать участниками акции 26.06.2026.