Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2026 10:39

В Екатеринбурге пары смогут пожениться круглосуточно на необычных площадках

На Урале влюбленные поженятся в бизнес-центре, термальном комплексе и библиотеке
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале влюбленные смогут пожениться круглосуточно

На Урале влюбленные смогут пожениться круглосуточно

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для свердловчан 26 июня 2026 года проведут необычную акцию. С 00:01 до полуночи в Екатеринбурге будут открыты семь дополнительных площадок для регистрации брака. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления — в отделы ЗАГС Екатеринбурга, - рассказали в ведомстве.

Подать заявления в ЗАГСы, чтобы принять участие в июньской акции, влюбленные могут до 25 мая через портал Госуслуг.

Пары скажут друг другу «да» в Театре музыкальной комедии, Библиотеке имени В.Г. Белинского. Екатеринбургский музей изобразительных искусств также будет регистрировать браки в этот день. Торжественные церемонии проведут в термальном комплексе, бизнес-центре «Высоцкий», на Екатеринбург Арене.

Как уточняется, на некоторых площадках установлены особые требования к числу гостей.