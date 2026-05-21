В Екатеринбурге в пожаре погиб один человек

21 мая вечером в Екатеринбурге произошел пожар в десятиэтажном доме на Таганской. Пламя охватило 15 квадратных метров. Очаг находился в квартире, расположенной на седьмом этаже. Об этом информирует ГУ МЧС Свердловской области.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались из дома восемь человек, детей нет. В результате инцидента погиб один человек, - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали 15 пожарных на шести единицах техники. С огнем специалисты справились в течение 20 минут. В 19:20 уже завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. В причинах трагедии будут разбираться пожарные дознаватели.

Напомним, что в Красноуральске 21 мая в пожаре погиб человек. Пламя бушевало в одной из квартир на улице Ленина.