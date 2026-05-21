В Свердловской области пожар в пятиэтажке унес жизнь человека

Один человек погиб из-за пожара в пятиэтажке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

21 мая вечером произошел пожар в одном из пятиэтажных домов на улице Ленина в Красноуральске. Огнем было охвачено 25 квадратных метров. Пламя повредило внутреннее убранство квартиры на четвертом этаже, а также вещи хозяев. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек, детей нет. В результате пожара погиб один человек, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали девять сотрудников МЧС на трех единицах спецтехники. Причины случившейся трагедии устанавливают пожарные дознаватели.

Свердловское МЧС напоминает уральцам о соблюдении правил безопасности в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж электропроводки доверяйте лишь квалифицированным специалистам.