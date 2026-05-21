В Екатеринбурге байкер напал на сотрудника мотобатальона ГАИ. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в ночь на 20 мая мотоциклист Михаил Ш. пнул полицейского на байке, от чего тот перевернулся. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ближайшее время в Верх-Исетском суде обвиняемому изберут меру пресечения.

– По версии следствия, в ночь с 19 на 20 мая мужчина, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул левой ногой служебный мотоцикл ДПС. Сотрудник полиции, управлявший байком, упал и получил телесные повреждения. Инцидент произошел на улице Маршала Жукова, – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, что вечером 19 мая на улице Фурманова разбилась 44-летняя Наталья Шевнина. Ее мотоцикл влетел в кроссовер адвоката. Спустя сутки женщина скончалась. Она была женой бизнесмена Андрея Шевнина, которого обвиняют в убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году.

Наталья Шевнина поступила в больницу № 36 с травматическим шоком III степени. По данным «КП-Екатеринбург», в аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и множественный перелом ребер, костей таза и крестца. Наталью подключили к аппарату ИВЛ.

Вечером 20 мая в среду ее состояние ухудшилось. Сердце остановилось в 18:20. Врачи проводили реанимационные мероприятия до 18:50. В это же время была констатирована смерть Натальи. За сутки до аварии она отпраздновала 44-летие.

– Очень светлый человечек, всегда помогала всем…проявляла заботу к слабым. И только в понедельник, 18 мая, мы все ее поздравляли с Днем рождения и восхищались ее талантом видеть только положительное в людях, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Натальи.