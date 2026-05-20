В свердловском поселке пожар уничтожил заброшенное здание

В свердловском поселке Рефтинский минувшим вечером вспыхнуло здание на улице Гагарина. Площадь пожара – 150 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

- Сгорело неэксплуатируемое строение. На месте происшествия работали 14 пожарных на четырех единицах техники, - сказано в сообщении.

На протяжении часа сотрудники МЧС тушили заброшенное здание. В 20:15 им удалось завершить проливку и разобрать сгоревшие конструкции.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге из горящего дома спаслись 90 человек. Один уралец пострадал из-за пожара. Загорелась одна из квартир в доме на улице Уральской. Также из задымленного дома спасли семь человек.