В Екатеринбурге из горящего дома спаслись 90 человек, один пострадал

В Екатеринбурге вечером 19 мая 2026 года произошел пожар в 12-тиэтажном доме на улице Уральской. Загорелись квартира на седьмом этаже и балкон на восьмом. Огонь охватил 8 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 22:28.

- Повреждено домашнее имущество, внутренняя отделка в квартире и внутренняя отделка балкона. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 90 человек, в том числе 15 детей. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных масок спасены 7 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате пожара пострадал один человек. Для ликвидации возгорания привлекались 27 спасателей и 8 единиц спецтехники. В 22:41 им удалось локализовать огонь, а в 22:52 – потушить пожар. Затем огнеборцы приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы завершились в 0:28 20 мая.