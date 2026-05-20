Власти Екатеринбурга нашли поставщиков 50 новых трамваев

Новые машины будут трехсекционными Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для Екатеринбурга в лизинг (аренда с правом выкупа – Прим.Ред.) покупают 50 новых трамваев. Уже состоялись конкурсные процедуры. Об этом сообщает канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к мэрии.

- В процессе конкурсных процедур власти сэкономили более двух миллиардов рублей. Это значит, что можно закупить больше трамваев. Еще примерно 10 машин сверх пятидесяти. Также есть возможность уменьшить ежемесячный платеж, - сказано в сообщении.

Напомним, что в начале мая власти вновь объявили аукцион на закупку полсотни трамваев. Сумма контракта превышала 13 миллиардов рублей. Машины будут низкопольными. Их вместимость - не менее 150 пассажиров. Градоначальник Алексей Орлов еще в марте говорил о том, что для уральской столицы приобретут новые трехсекционные трамваи.