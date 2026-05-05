Власти Екатеринбурга вновь ищут поставщика новых 50 трамваев

Мэрия Екатеринбурга объявила новый аукцион на закупку 50 трехсекционных трамваев. Напомним, что в апреле 2026 года поставщика найти так и не удалось, поскольку торги признали несостоявшимися. Информация о старте нового аукциона появилась 4 мая на официальном сайте Госзакупок.

Согласно сведениям закупки, сумма контракта осталась прежней – более 13,22 миллиарда рублей. Приобрести транспорт планируется в лизинг (аренда с правом выкупа, – Прим. ред.). Сейчас проходит этап подачи заявок, который продлится до 20 мая.

Напомним, что о намерении закупить новые трехсекционные трамваи глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще в марте. Транспорт будет полностью низкопольным и сможет вместить в себя как минимум 150 человек. Также в нем будет установлено современное оборудование. Поставить новые трамваи планируется до конца 2026 года.