НовостиОбщество5 мая 2026 5:17

Власти Екатеринбурга вновь ищут поставщика новых 50 трамваев

Администрация Екатеринбурга объявила новый аукцион на закупку трамваев
Никита ПРИХОДЬКО
Новые трехсекционные трамваи планируется поставить до конца 2026 года

Мэрия Екатеринбурга объявила новый аукцион на закупку 50 трехсекционных трамваев. Напомним, что в апреле 2026 года поставщика найти так и не удалось, поскольку торги признали несостоявшимися. Информация о старте нового аукциона появилась 4 мая на официальном сайте Госзакупок.

Согласно сведениям закупки, сумма контракта осталась прежней – более 13,22 миллиарда рублей. Приобрести транспорт планируется в лизинг (аренда с правом выкупа, – Прим. ред.). Сейчас проходит этап подачи заявок, который продлится до 20 мая.

Напомним, что о намерении закупить новые трехсекционные трамваи глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял еще в марте. Транспорт будет полностью низкопольным и сможет вместить в себя как минимум 150 человек. Также в нем будет установлено современное оборудование. Поставить новые трамваи планируется до конца 2026 года.