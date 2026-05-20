Из-за строительства развязки у «Калины» 4 автобуса изменят маршруты

Из-за строительства развязки у "Калины" четыре автобуса изменят маршруты до 26 июня

В Екатеринбурге из-за строительства развязки у концерна «Калина» свои маршруты изменят четыре автобуса: № 54, 054,76 и 78. В период с 20 мая по 26 июня подрядчики займутся работой на перекрестке улиц Байкальская – Комсомольская.

– Маршруты № 54 и 054 будут направлены к остановке «Синие Камни» по улицам: Малышева – Сыромолотова – Сиреневый бульвар – Новгородцевой – дублер Сибирского тракта – Комсомольская – Хрустальная – Анны Бычковой – Хрустальная, – сообщили в мэрии Екатеринбурга.

В обратном направлении оба автобуса поедут от остановки «Синие Камни» по улицам Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская – Комсомольская – Егоршинский проход – Малышева.

Автобусные маршруты №76 и 78 поедут от остановки «Синие Камни» по улицам Хрустальная – Анны Бычковой – Байкальская – Комсомольская – дублер Сибирского тракта – Комсомольская, а от Синих Камней – через Комсомольскую – дублер Сибирского тракта – Комсомольскую – Хрустальную – Анны Бычковой – Хрустальную.

Отметим, что строительство развязки у Калины началось еще в 2021 году. За это время на работы потратили более 8 миллиардов рублей, а сроки сдачи объекта постоянно сдвигали.

Сейчас жители микрорайона Синие Камни буквально отрезаны от остального города. Из-за открытия левой эскады в сторону Сибирского тракта местные остались без пешеходного перехода через улицу Комсомольскую. Жители района жалуются: выехать с Синих Камней утром тот еще «квест», ведь пробка начинается от выезда со двора.