Журналисты «Комсомолки» пообщались с местными жителями, которым приходится стоять в огромных пробках. И застали, как прокурор Екатеринбурга приехал на скандальную развязку с ревизией.

В Екатеринбурге жители Синих Камней оказались заложниками транспортной развязки у концерна «Калина». В середине мая там открыли левую эстакаду со стороны Сибирского тракта. Вероятно, на это пришлось пойти из-за перекрытия Малышевского моста, ведущего на ЖБИ. Сейчас там движение осуществляется всего в два ряда на въезд и выезд.

Из-за открытия эстакады на Синих Камнях исчез пешеходный переход через улицу Комсомольскую. Теперь, чтобы пройти в сторону Втузгородка, приходится проходить под мостом. А самые «отважные» устраивают себе экстремальный забег по проезжей части. Сначала нужно обойти или перелезть через отбойник. А потом постараться не попасть под колеса на четырех полосах движения.

Теперь на Синие Камни лишь один въезд и выезд.

Но местные признаются – хуже всего автомобилистам. По утрам пробки на выезд начинаются еще во дворах. А вернуться домой с любого из направлений теперь можно лишь развернувшись на дублере Сибирского тракта (въезд над Егоршинским подходом – Прим.ред).

Сейчас выезд с Синих Камней осуществляется только направо в сторону дублера Сибирского тракта. А въезд возможен лишь под мостом на улице Хрустальной.

– Перебегать через проезжую часть тот еще «квест», – рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Светлана Зенкова. – Убрали заезд со стороны Базового переулка и пешеходный переход. Теперь нужно ездить и разворачиваться, чтобы потом снова стоять в пробках. Утром и вечером пробки, в которых пожарным или скорой помощи просто некуда выехать.

В этот момент мимо нас с инспекцией прошел прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов. На возмущения горожан полковник юстиции ответил спокойно – «Мы знаем о неудобствах, поэтому и работаем здесь».

Прокурор Игорь Корелов заявил, что знает о жалобах горожан.

– В проверке на объекте приняли участие представители муниципального заказчика, подрядных организаций, а также профильных ведомств городской администрации. По итогам выезда прокурором города даны соответствующие указания в целях надлежащего исполнения условий заключенного контракта, – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Неудобство в обходе эстакады добавляет и полуразрушенный тротуар на улице Анны Бычковой. Многодетная мать и модель plus-size Анастасия Шатрова рассказывает, что из-за пробок сменила такси на самокат.

– Самокат сейчас лучшее решение. Стоять в пробках не хочется. Усложнился маршрут для муниципальных и городских автобусов. Ездят они теперь словно через Магадан! Да и на Малышева люди часами стоят в пробках. Из автобусов приходится выходить, так как в жару так «ехать» невыносимо, – добавила Анастасия Шатрова.

Пройти на Синие Камни можно лишь со стороны концерна «Калина». Но пешеходная зона оставляет желать лучшего.

При этом в мэрии не дают четкого ответа, когда вопрос с развязкой и пешеходным переходом будет решен.

– Заказчик в лице города и подрядчик прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность переходов в этой части города, – ответили в Администрации.

Вот по такому тротуару жителям Синих Камней приходится идти в обход под мостом

Стоит добавить, что на улице Анны Бычковой продолжается строительство подземного перехода. Но некоторые из жителей Синих Камней уверены, что многие им не будут пользоваться. До него банально будет дольше идти, чем под автомобильным мостом.

Вот как сейчас выглядит схема въезда в микрорайон.

Вот так приходится добираться домой жителям Синих Камней. Примерно также придется разворачиваться, если вы ехали со стороны Базового переулка.

А вот два варианта выезда. Как вы можете понять, в обоих случаях автомобилистов ждет езда по кругу.

Это относительно простой вариант выезда

А вот так придется ехать, если вам нужно в сторону Сибирского тракта

Напомним, что Малышевский мост планируют открыть не раньше третьей декады июня. А это значит, что жителям ЖБИ еще мучатся почти месяц.

