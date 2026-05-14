Ремонт Малышевского моста в Екатеринбурге планируют завершить в конце июня

Сейчас подрядчики занимаются монтажом деформационных швов по четной стороне улицы Малышева. Фото: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

Ремонт Малышевского моста в Екатеринбурге планируют завершить досрочно – в конце июня 2026 года. В целом работы рассчитаны до осени. Отмечается, что ремонт предполагает две фазы: укладка двух слоев асфальта и монтаж деформационных швов. 11 мая рабочие приступили ко второму этапу по четной стороне улицы Малышева.

– 20 мая будут смонтированы демпферные конструкции из металлических швеллеров и пружин на всех швах четной стороны. Выбранные при монтаже два слоя асфальта будут залиты упругим синтетическим составом, который будет сохнуть 7 суток, – сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Там подчеркнули, что в течение этого времени работы проводиться не будут, а движение транспорта до полной полимеризации будет невозможно. В дальнейшем по четной стороне откроют реверсивное движение, а подрядчики займутся нечетной стороной улицы.