В Екатеринбурге запустили «Книжный экспресс»

Тематический поезд посвящен уральским писателям. Фото: метрополитен Екатеринбурга

В Екатеринбурге в метро теперь курсирует литературный состав. Так появился проект «Книжный экспресс», который неразрывно связан с уральскими писателями. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена города.

- Первый вагон посвятят биографии и творчеству Павла Бажова, второй – Дмитрию Мамину-Сибиряку. Третий – Виссариону Белинскому, четвертый – произведениям Владислава Крапивина, - сказано в сообщении.

Внутри вагонов - иллюстрации и архивные документы. Фото: метрополитен Екатеринбурга

Внутри вагонов разместили архивные документы, снимки. Запуск тематических поездов был посвящен Всероссийскому библиотечному конгрессу. Он проходит в уральской столице с 18 по 22 мая. На него съехались российские и зарубежные эксперты сферы.