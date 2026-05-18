Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 18 по 22 мая пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. Он объединит участников из Китая, Индии, Азербайджана, Абхазии и других стран. Кроме того, в уральской столице состоится городской фестиваль книги и чтения. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

- Мероприятия проходят на 14 площадках Екатеринбурга. Таких как Городской библиотечный информационный центр, Библиотечный центр «Екатеринбург», Музей истории Екатеринбурга, Исторический парк «Россия – моя история», а также креативный кластер «Салют», - сказано в сообщении.

В общей сложности библиотечный конгресс объединит около двух тысяч специалистов. На нем эксперты расскажут, как привлечь молодых людей в библиотеки. Будут представлены проекты по модернизации, развитию межнациональных отношениях.