В Екатеринбурге после капремонта открылась библиотека на улице Малышева

В этом году библиотеке №19 имени Чехова исполняется 77 лет. Фото: социальные сети Алексея Орлова

В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась библиотека №19 имени А.П. Чехова, расположенная на улице Малышева, 128. В этом году учреждению исполняется 77 лет. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов.

В обновленной библиотеке обустроили уютные залы для чтения. Фото: социальные сети Алексея Орлова

- «Чеховка» – как ее с любовью называют екатеринбуржцы – одна из старейших библиотек нашего города. За десятилетия работы она стала местом притяжения для нескольких поколений читателей. После ремонта она стала соответствовать самым высоким стандартам, - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Так, в обновленной библиотеке обустроили уютные зоны для чтения и места для работы за компьютерами, а также оборудовали трансформируемые залы, в которых теперь возможно проводить различные мероприятия.

В библиотеке появились трансформируемые залы для проведения мероприятий. Фото: социальные сети Алексея Орлова

Напомним, что сейчас в уральской столице проходит Всероссийский библиотечный конгресс, который объединил не только россиян, но и представителей нескольких стран мира.