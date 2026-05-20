Юсупова признали виновным в покушении на убийство двух человек. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Кировском районном суде Екатеринбурга присяжные признали виновным участника рейдерского захвата БЦ «Манхеттен» Амехрана Юсупова. По версии обвинения, нападение произошло в ноябре 2022 года.

– Вместе с соучастником Юсупов ворвался в здание, вооружившись двуствольным охотничьим ружьём и другим оружием. В холле нападавшие столкнулись с охранниками и открыли огонь, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате нападения два человека получили ранения, но выжили благодаря своевременно оказанной помощи.

Поводом для рейдерского захвата послужил давний конфликт двух управляющих компаний: Аурус» и «Кировская». Организации боролись за право оказывать услуги охраны в «Манхэттене». По делу о нападении обвиняют двух мужчин, одного из них – Юсупова – задержали в начале июня 2025 года.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30 – пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Следующее заседание назначено на 20 мая.