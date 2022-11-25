Конфликт между двумя управляющими компаниями длится больше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скандальный БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге ворвались люди в масках и выгнали охрану. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил директор УК «Аурус».

- Около пяти часов вечера около 20 человек в масках ворвались в здание, выгнали человека с ресепшен. При этом камеры заклеили пластырями либо клейкой лентой. После этого попали в серверную. Люди, которые там были, разбили окно и выпрыгнули оттуда на улицу. Дозвониться до них пока не получается, поэтому что там произошло пока неизвестно. Это те же самые люди, которые здесь были 29 и 30 сентября прошлого года, - рассказал Алексей Шешуков.

В УК «Кировская» в свою очередь заявили, что с 25 ноября 2022 года вновь берут на себя обязательства по обслуживанию и управлению БЦ «Манхэттен».

- Бизнес-центр «Манхэттен» удалось освободить от рейдеров. В соответствие с решением Арбитражного суда наша компания вернула себе полномочия по управлению зданием. Рейдеры были вынуждены уйти. Полиция приезжала для контроля, но не нашла никакого криминала, так как УК «Кировская» - единственная легитимная управляющая компания, обслуживающая БЦ «Манхэттен», - рассказали в УК «Кировская».

В городском отделении по связям со СМИ УМВД России «КП-Екатеринбург сообщили, что сообщение об инциденте в бизнес-центре поступило в отдел полиции №1. Прибывший на место наряд полиции доставил участников конфликта в дежурную часть.

- Полиция проводит проверку, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. - Информация о пострадавших в результате конфликта в настоящее время не подтверждается.

Напомним, конфликт между двумя управляющими компаниями длится больше года. Они борются за право работы на объекте.

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