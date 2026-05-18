Предупреждение о смоге будет действовать до вечера 19 мая Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловскую область накрыл смог до вечера 19 мая. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Предупреждение действует в регионе с вечера 17 мая.

– На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – сказано в сообщении.

Напомним, что 19 мая в Свердловской области потеплеет до +32 градусов. В некоторых частях региона возможны дожди и грозы, а также порывы ветра до 13 метров в секунду. В Екатеринбурге осадков не ожидается.

20 мая в Свердловской области обещают до +29 градусов, на севере региона – до +21 градуса. Местами также ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге возможен кратковременный дождь с грозой.